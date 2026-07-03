Аппарат президента объяснил отсутствие Санду на приёме в честь Дня независимости США.

Администрация президента выступила с разъяснениями после того, как в публичном пространстве появилась информация о том, что Майя Санду отсутствовала на приёме, организованном по случаю 250-летия провозглашения независимости США.

«Президент высоко ценит партнёрство с Соединёнными Штатами. Согласно дипломатическим обычаям, уровень представительства на приёме по случаю национального праздника соответствует уровню, на котором он проводится. В этом году приём был организован временным поверенным в делах, поскольку новый посол США ещё не прибыл в Кишинёв. Республика Молдова была представлена на высоком уровне — премьер-министром. Отношения между Республикой Молдова и Соединёнными Штатами являются прочными», — сообщили представители аппарата президента, цитирует unimedia.info

«С начала года президент приняла в Кишинёве три делегации Конгресса США — девять сенаторов, республиканцев и демократов. На этой неделе президент встретилась с двухпартийной делегацией сенаторов. Эта межпартийная поддержка приносит конкретные результаты: США выделили 130 миллионов долларов на линию электропередачи Страшены—Гутинаш, которая укрепит нашу энергетическую безопасность, 8 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности и 36,5 миллиона долларов на национальную безопасность — причём Молдова является единственной страной в регионе, прямо упомянутой в американском бюджетном законе. Всё это помогает Молдове укреплять свою роль партнёра в сфере безопасности. Мы также ожидаем прибытия нового посла», — добавили в пресс-службе администрации президента.

Напомним, что президент Республики Молдова Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу отсутствовали на официальном приёме, организованном в Кишинёве по случаю 250-летия провозглашения независимости Соединённых Штатов Америки. На мероприятии присутствовал премьер-министр Александру Мунтяну вместе с несколькими государственными чиновниками, а также лидеры оппозиции.