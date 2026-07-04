США отмечают День независимости: парламент Молдовы подсветили в цвета американского флага.

Сегодня Соединенные Штаты Америки отмечают День независимости — в этом году исполняется 250 лет со дня принятия Декларации независимости 4 июля 1776 года.

По случаю праздника вечером 3 июля здание парламента и Триумфальная арка в центре Кишинева были подсвечены в цвета американского флага. Таким образом власти Молдовы подчеркнули дружбу и партнерские отношения между двумя странами, передает rupor.md

Накануне праздника Посольство США в Кишиневе организовало официальный прием, в котором приняли участие представители молдавских властей, дипломатического корпуса, деловых кругов и гражданского общества.

Временный поверенный в делах США в Молдове Ник Петрович подчеркнул, что День независимости — это не только повод отметить историю Соединенных Штатов, но и возможность напомнить об общих ценностях, которые объединяют США и Республику Молдова.

«Американский народ и народ Республики Молдова дорожат свободой, личной свободой и трудом. Именно эти общие ценности объясняют, почему Соединенные Штаты поддерживали Молдову в прошлом, поддерживают ее сегодня и продолжат делать это в будущем», — заявил дипломат.

4 июля является одним из главных национальных праздников США. По всей стране проходят парады, концерты, официальные церемонии, семейные пикники, спортивные соревнования и праздничные салюты.

Первые торжества в честь Дня независимости состоялись в Филадельфии еще в 1777 году. В 1870 году Конгресс США объявил 4 июля федеральным праздником, а с 1938 года этот день является официальным оплачиваемым выходным для федеральных служащих.

Главным символом праздника остается американский флаг. В Вашингтоне традиционно проходит концерт «A Capitol Fourth», после которого устраивается один из самых масштабных фейерверков в стране.

В 2026 году Соединенные Штаты отмечают 250-летие независимости. Юбилей проходит в рамках общенациональной программы America 250, включающей культурные, исторические и общественные мероприятия в течение всего года.

4 июля 1776 года Континентальный конгресс официально утвердил Декларацию независимости, что положило начало истории Соединенных Штатов Америки.

Дипломатические отношения между Республикой Молдова и США были установлены 18 февраля 1992 года. Более 30 лет страны развивают стратегическое партнерство.

В апреле 2024 года в Вашингтоне состоялось заседание Стратегического диалога Молдова — США, в ходе которого стороны обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Правовая база отношений между Молдовой и США включает 126 двусторонних документов — соглашений, меморандумов, деклараций и других договоренностей в экономической, военной, судебной, образовательной и научной сферах.

По итогам 2023 года товарооборот между Молдовой и США составил 184,54 млн долларов. Экспорт молдавской продукции достиг 61,63 млн долларов, импорт из США — 122,91 млн долларов.

Сегодня в Молдове работают 353 предприятия с американским капиталом. По объему инвестиций Соединенные Штаты занимают седьмое место среди крупнейших иностранных инвесторов страны.