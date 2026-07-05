Гроза в Вашингтоне остановила празднование Дня независимости.

Из-за угрозы грозы власти Вашингтона вынужденно отменили праздничные мероприятия, приуроченные к 250-му юбилею независимости США, включая выступление Трампа. Президент страны призвал сторонников не расходиться.

Праздничные мероприятия в центре Вашингтона, приуроченные к 250-й годовщине независимости США в субботу, 4 июля, были отменены из-за приближающейся грозы, сообщает агентство AFP. По данным корреспондентов агентства, всего за несколько часов до анонсированного выступления президента США Дональда Трампа власти города вынужденно отменили все мероприятия из-за погодных условий, передает dw.com

В свою очередь глава Белого дома в соцсети Truth Social заявил, что его выступление состоится, как только закончится гроза и призвал гостей мероприятия дождаться его. "Сегодня субботний вечер! Давайте повеселимся, даже если нам придётся задержаться допоздна", - написал Трамп.

Ранее мэрия Вашингтона также отменила проведение ежегодного парада в честь Дня независимости США из-за экстремальной жары, превышающей 46 градусов.

AFP: Часть посетителей выводила полиция

Организаторы призвали посетителей покинуть территорию Национальной аллеи в Вашингтоне и укрыться от грозы в расположенных неподалеку музеях и правительственных зданиях.

Как сообщает AFP, на месте праздничных мероприятий временно возникла неразбериха: некоторые посетители отказывалась покидать площадку в надежде увидеть президента Трампа. Их принудительно вывели за территорию сотрудники полиции, пишет агентство.