В США подросток получил 100 лет тюрьмы за убийство в составе банды.

Он застрелил 26-летнюю женщину.

В американском штате Индиана суд назначил 100 лет лишения свободы подростку, который в составе банды убил женщину. Об этом пишет АВС News.

15-летний Джомаджи Лэрри в феврале 2025 года вместе с соучастниками застрелил 26-летнюю Дайлу Свэйн около ночного клуба. Ещё одна женщина тогда получила ранение, а третья пострадала, когда один из преступников сбил её, пытаясь скрыться с места происшествия.

По данным следствия, Свэйн стала случайной жертвой. Банда планировала застрелить свидетеля другого убийства. Присяжные признали участников преступной группы виновными.

В результате Лэрри получил 50 лет за убийство и 50 за то, что состоял в банде. Его подельники — 19-летние Рашан Самуэльс и Кайри Крэйвер — приговорены к 125 и 90 годам тюрьмы соответственно. Суд над ещё одним обвиняемым состоится до конца 2026 года.