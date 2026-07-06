В Кишиневе спасли от утопления 17-летнего подростка.

В Кишиневе 17-летнего подростка спасли от утопления на озере в парке «Валя Трандафирилор» в секторе Ботаника. Случай произошел днем 5 июля.

По данным ГИЧС, звонок в службу 112 поступил в 17:25. По данным спасателей, двое молодых людей купались в озере. В какой-то момент один из них отплыл далеко от берега и из-за усталости не смог вернуться обратно, пишет rupor.md

Подростка заметили спасатели станции спасения. Они оперативно вмешались и вытащили его из воды. Медицинская помощь подростку не понадобилась.

В ГИЧС призвали граждан купаться только в специально оборудованных местах, находящихся под наблюдением спасателей, не заплывать за разрешенные пределы и избегать необорудованных зон. Родителям также напомнили о необходимости постоянно присматривать за несовершеннолетними у воды.