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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 11:22
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В Кишиневе спасли от утопления 17-летнего подростка

В Кишиневе 17-летнего подростка спасли от утопления на озере в парке «Валя Трандафирилор» в секторе Ботаника. Случай произошел днем 5 июля.

В Кишиневе спасли от утопления 17-летнего подростка.
В Кишиневе спасли от утопления 17-летнего подростка.

По данным ГИЧС, звонок в службу 112 поступил в 17:25. По данным спасателей, двое молодых людей купались в озере. В какой-то момент один из них отплыл далеко от берега и из-за усталости не смог вернуться обратно, пишет rupor.md

Подростка заметили спасатели станции спасения. Они оперативно вмешались и вытащили его из воды. Медицинская помощь подростку не понадобилась.

В ГИЧС призвали граждан купаться только в специально оборудованных местах, находящихся под наблюдением спасателей, не заплывать за разрешенные пределы и избегать необорудованных зон. Родителям также напомнили о необходимости постоянно присматривать за несовершеннолетними у воды.

Источник
rupor.md logorupor
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