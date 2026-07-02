В Резинском районе от удара током погиб подросток.

Инцидент произошел минувшей ночью, около 22:30, в селе Игнэцей Резинского района.

Об этом сообщает pulsmedia.md со ссылкой на источники в регионе.

По предварительной информации, погибшим оказался 17-летний подросток. По данным источников, он находился дома и пытался заменить лампочку, когда получил смертельный удар электрическим током.

Приемные родители пытались оказать ему первую помощь до прибытия бригады скорой помощи, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшей трагедии.