Мать подростка, обвиняемого в убийстве в Сударке, просит смягчить наказание для сына.

То, что должно было стать обычным вечером в компании друзей, закончилось трагедией.

Мать 16-летнего подростка из села Сударка Дондюшанского района рассказала новые подробности дела своего сына, который проходит обвиняемым по уголовному делу об умышленном убийстве 15-летнего подростка, пишет stiri.md

Марианна Ицко говорит, что ей искренне жаль как семью погибшего, так и собственного сына. По ее словам, он никогда не хотел, чтобы все закончилось трагедией.

«Мне очень жаль того, что произошло. И погибшего мальчика, и моего сына. Когда я приходила к нему, он сказал: "Мама, я не хотел этого"», — рассказала Марианна Ицко, мать обвиняемого подростка.

В эфире передачи Life MD Documentary 36-летняя женщина, воспитывающая шестерых детей, рассказала, что в последнее время замечала изменения в поведении сына. По ее словам, в ночь трагедии он вернулся домой сильно испуганным и рассказал ей о случившемся.

«Он сам не понимает, как это произошло. Он не ожидал, что все так закончится», — утверждает женщина.

Марианна Ицко заявила, что ее сын сотрудничает со следствием и сразу после происшествия указал место, где произошла трагедия. Она считает, что квалификация дела как умышленного убийства не соответствует обстоятельствам произошедшего, поскольку именно подросток позвонил в службу 112 и вызвал скорую помощь.

По словам самого несовершеннолетнего, вечером 17 апреля он встретился с погибшим в центре села. Из-за холодной погоды они укрылись в заброшенном здании, где употребляли алкоголь. Позже подростки сходили к односельчанину, одолжили несколько литров вина и вернулись обратно.

По версии 16-летнего обвиняемого, конфликт начался после словесной перепалки. Он утверждает, что погибший оскорбил его, в том числе родителей, затем ударил его и попытался задушить. Защищаясь, подросток, по его словам, схватил камень и ударил им 15-летнего мальчика.

После случившегося он позвонил по номеру 112 и вызвал скорую помощь для своего друга. Однако прибывшие на место медики и полицейские смогли лишь констатировать смерть подростка.

Мать обвиняемого утверждает, что до этого между подростками не было конфликтов, а трагедия произошла после ссоры во время совместного распития алкоголя.

«Они были вместе. Не знаю... Все началось из-за какой-то глупости. Погибший что-то сказал моему сыну, а тот попросил его следить за словами и не трогать родителей», — рассказала женщина, добавив, что погибший, по ее мнению, выпил больше алкоголя, чем ее сын.

После смерти подростка Марианна Ицко пыталась связаться с семьей погибшего Дмитрия и предложить помощь в организации похорон, однако, по ее словам, получила отказ.

«Она сказала: "И чем это поможет?"», — вспоминает женщина.

Родители погибшего подростка, в свою очередь, отвергают версию семьи обвиняемого. Отец погибшего считает, что 16-летний подросток оказывал негативное влияние на его сына, и заявил, что не готов его простить.

Мать погибшего также сообщила, что будет добиваться максимально строгого наказания для человека, которого считает виновным в смерти своего ребенка.

По словам некоторых жителей села, обвиняемый подросток ранее уже попадал в конфликтные ситуации и фигурировал в делах о кражах автомобилей. По их утверждению, эти преступления он якобы совершал вместе с погибшим другом.

Изначально уголовное дело расследовалось по другой статье, однако сейчас подростку предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Адвокаты отмечают, что окончательная квалификация может быть изменена судом в зависимости от собранных доказательств, обстоятельств происшествия и результатов экспертиз.

До вступления приговора в законную силу несовершеннолетний пользуется презумпцией невиновности. Его мать заявила, что глубоко сожалеет о случившемся и просит перевести сына под домашний арест.

«Я хочу сказать только одно — мне очень жаль», — сказала женщина.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 17 апреля. В ту же ночь обвиняемый был задержан и с тех пор находится под стражей.