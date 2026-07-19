В США отозвали более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска удушья
Американская розничная сеть Target объявила об отзыве более 200 тыс. пар детских сандалий из-за опасности удушья.
Об этом сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США.
Ретейлер призвал клиентов, купивших обувь бренда Cat & Jack, немедленно прекратить ее использование и забрать у детей. Поводом для отзыва стали 23 сообщения, что декоративный пластиковый жемчуг отсоединяется от обуви с двумя ремнями из рафии и золотых пряжек.
Потребителям предложили вернуть сандалии в любой магазин сети.
По данным ведомства, данная модель продавалась в магазинах и онлайн с января по май по цене около $20.
Target входит в десятку крупнейших торговых сетей США и продает широкий ассортимент товаров — от предметов интерьера и электроники до товаров для детей.