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19 Июля 2026, 15:00
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В США отозвали более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска удушья

Американская розничная сеть Target объявила об отзыве более 200 тыс. пар детских сандалий из-за опасности удушья.

В США отозвали более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска удушья.
В США отозвали более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска удушья.

Об этом сообщила Комиссия по безопасности потребительских товаров США.

Ретейлер призвал клиентов, купивших обувь бренда Cat & Jack, немедленно прекратить ее использование и забрать у детей. Поводом для отзыва стали 23 сообщения, что декоративный пластиковый жемчуг отсоединяется от обуви с двумя ремнями из рафии и золотых пряжек. 

Потребителям предложили вернуть сандалии в любой магазин сети.

По данным ведомства, данная модель продавалась в магазинах и онлайн с января по май по цене около $20. 

Target входит в десятку крупнейших торговых сетей США и продает широкий ассортимент товаров — от предметов интерьера и электроники до товаров для детей.

В США отозвали более 200 тыс. пар детских сандалий из-за риска удушья

Источник
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