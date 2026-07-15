Минздрав предлагает программу по снижению неонатальной и материнской смертности.

Ведомство намерено снизить уровень смертности среди новорождённых и материнскую смертность. Необходимость принятия мер обосновывается ростом почти на 49% показателя ранней неонатальной смертности в период 2018-2024 годов.

Соответствующие цели предусмотрены в Национальной программе по сексуальному и репродуктивному здоровью на 2026-2030 годы, вынесенной на общественное обсуждение, передает ipn.md

По данным Министерства здравоохранения, программа предусматривает снижение к 2030 году неонатальной смертности до не более чем 6 случаев на 1 000 живорождённых. Также планируется снизить уровень интранатальной смертности на 20%, показатель ранней неонатальной смертности — с 4,3 до максимум 3,9 случая на 1 000 живорождённых, а антенатальной смертности — с 5,4 до максимум 4,7 случая на 1 000 родов. Кроме того, программа предусматривает сокращение на 10% доли операций кесарева сечения.

Для достижения этих целей предлагается разработать национальный стандарт перинатальной помощи, ввести модуль по послеродовому уходу в программы подготовки медицинского персонала, а также обучить сотрудников перинатальных центров ранней диагностике послеродовой депрессии и тревожности.

Кроме того, министерство намерено пересмотреть и обновить ряд национальных клинических протоколов по уходу за новорождёнными, включая документы по неонатальному сепсису, желтухе новорождённых, полицитемии у новорождённых, диабетической фетопатии и уходу за здоровыми младенцами. Эти документы будут приведены в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Власти также отмечают, что в период 2018-2024 годов уровень перинатальной смертности вырос примерно на 11%, что указывает на необходимость укрепления служб материнского и неонатального здравоохранения. В связи с этим программа предусматривает меры по повышению качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорождённым, а также развитию услуг в сфере репродуктивного здоровья.