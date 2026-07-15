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noi.md logonoi
15 Июля 2026, 21:44
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В Молдове растёт число случаев близорукости у детей

Число детей с диагнозом «миопия» продолжает расти. Специалисты предупреждают, что это явление стало одной из серьёзных проблем общественного здравоохранения во всем мире.

В Молдове растёт число случаев близорукости у детей.
В Молдове растёт число случаев близорукости у детей.

Миопия представляет собой чрезмерное удлинение глазного яблока, что приводит к ухудшению зрения вдаль. По мере прогрессирования заболевания оно может негативно сказаться и на зрении вблизи, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

При отсутствии своевременного вмешательства миопия может продолжать развиваться на протяжении всего детского и подросткового возраста. Масштабы распространения этого заболевания среди детей вызывают серьёзную обеспокоенность, отмечает детский врач-офтальмолог Ирина Ротару. 

«Прогрессирование миопии действительно вызывает тревогу, и можно сказать, что она уже стала глобальной пандемией, поскольку, к сожалению, всё больше детей сталкиваются с этим заболеванием», — заявила специалист.

По словам врача, одним из основных факторов риска является наследственная предрасположенность. Однако существуют и такие факторы, как чрезмерное использование смартфонов и планшетов, особенно на очень близком расстоянии от глаз; малоподвижный образ жизни; недостаточное пребывание на свежем воздухе. 

Кроме того, ряд исследований изучает влияние дефицита витаминов D и E, кальция, а также других микроэлементов на развитие и прогрессирование этого заболевания.

Источник
noi.md logonoi
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