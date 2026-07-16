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16 Июля 2026, 11:45
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На Ботанике выявили попрошаек, использовавших детей для сбора денег

Сотрудники полиции сектора Ботаника пресекли несколько случаев попрошайничества, выявив шесть человек в возрасте от 25 до 68 лет.

На Ботанике выявили попрошаек, использовавших детей для сбора денег.
На Ботанике выявили попрошаек, использовавших детей для сбора денег.

По данным правоохранителей, трое из них использовали несовершеннолетних детей для сбора денег у водителей на проезжей части.

Чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия и обеспечить безопасность участников дорожного движения, полицейские вывели этих людей с проезжей части и задокументировали нарушения.

В отношении всех шести человек начато административное производство в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, компетентные органы были уведомлены для оценки ситуации несовершеннолетних детей.

В полиции подчеркнули, что попрошайничество на дороге представляет опасность как для самих попрошаек, так и для водителей. Использование детей в подобных целях правоохранители назвали особенно серьезным нарушением, требующим вмешательства профильных служб.

Граждан призывают не поощрять это явление, передавая деньги. Если вы заметили людей, особенно детей, которые ходят между автомобилями и просят деньги, следует немедленно сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.

Источник
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