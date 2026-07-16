На Ботанике выявили попрошаек, использовавших детей для сбора денег.

Сотрудники полиции сектора Ботаника пресекли несколько случаев попрошайничества, выявив шесть человек в возрасте от 25 до 68 лет.

По данным правоохранителей, трое из них использовали несовершеннолетних детей для сбора денег у водителей на проезжей части.

Чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия и обеспечить безопасность участников дорожного движения, полицейские вывели этих людей с проезжей части и задокументировали нарушения.

В отношении всех шести человек начато административное производство в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, компетентные органы были уведомлены для оценки ситуации несовершеннолетних детей.

В полиции подчеркнули, что попрошайничество на дороге представляет опасность как для самих попрошаек, так и для водителей. Использование детей в подобных целях правоохранители назвали особенно серьезным нарушением, требующим вмешательства профильных служб.

Граждан призывают не поощрять это явление, передавая деньги. Если вы заметили людей, особенно детей, которые ходят между автомобилями и просят деньги, следует немедленно сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.