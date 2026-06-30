В США китайского миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы.

В Китае Го Вэньгуй был крупным девелопером, однако из-за обвинений в коррупции бежал с родины. В США суд признал его виновным, в частности, в мошенничестве, отмывании денег и вымогательстве.

Китайский бизнесмен Го Вэньгуй приговорен в США к 30 годам тюремного заключения, среди прочего, по обвинению в мошенничестве. Как сообщают американские СМИ, федеральный судья в Нью-Йорке огласил приговор в понедельник, 29 июня, передает dw.com

Согласно судебным документам, у него также должны быть конфискованы активы на сумму 889 миллионов долларов.

По данным прокуратуры, Го вместе со своим финансистом убедил сотни тысяч интернет-пользователей "инвестировать в различные компании и программы, предоставляя ложные сведения". В результате оба присвоили сотни миллионов долларов. Общая сумма ущерба оценивается более чем в миллиард долларов.

Отмывание денег и вымогательство

Помимо прочего, Го Вэньгуй привлекал последователей, выставляя себя борцом с Коммунистической партией Китая. При этом он использовал множество фиктивных личностей - только в обвинительном заключении прокуратуры, помимо имени Го Вэньгуй, упоминаются шесть псевдонимов.

В 2024 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Го виновным по ряду пунктов, включая различные виды мошенничества, отмывание денег и вымогательство. Прокуратура требовала для него как минимум 30 лет тюрьмы.

У себя на родине Го был магнатом в сфере недвижимости и одним из богатейших людей в стране, однако в 2014 году бежал из Китая, стремясь избежать судебного преследования за коррупцию и растрату. В США он наладил хорошие отношения с близкими к правительству кругами и считается деловым партнером бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона, который был арестован по обвинению в мошенничестве в 2020 году на яхте Го и позднее получил тюремный срок. Го Вэньгуй был задержан в 2023 году в своей роскошной квартире возле Центрального парка в Нью-Йорке.