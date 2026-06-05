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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 17:44
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В Нидерландах вынесли приговоры похитителям румынских сокровищ из музея Дренте

В Нидерландах вынесли приговоры трем мужчинам за их роль в громком ограблении музея Дренте, когда из временной экспозиции были похищены дакийский золотой шлем и три браслета – собственность Румынии.

В Нидерландах вынесли приговоры похитителям румынских сокровищ из музея Дренте.
В Нидерландах вынесли приговоры похитителям румынских сокровищ из музея Дренте.

По результатам рассмотрения дела об ограблении музея Дренте суд установил, что все трое обвиняемых совместно подготовили это преступление и совершили его "сложным и профессиональным образом", передает eurointegration.com.ua со ссылкой на nos.nl

Всем присудили по 47 месяцев (почти 4 года) лишения свободы.

Поскольку двое из подсудимых заключили сделку со следствием, что помогло вернуть почти все похищенные артефакты, для них просили уменьшенный срок – 3,5 года лишения свободы. Для третьего, который не пошел на сделку со следствием, прокуроры просили 5,5 лет.

Напомним, ограбление музея в нидерландском Ассене произошло в утренние часы 25 января 2025 года. Злоумышленники прорвались в музей Дренте с помощью взрывчатки и вынесли дакийский шлем и три древних золотых браслета, предоставленные Национальным музеем истории Румынии для временной экспозиции.

В сентябре 2025 года Румыния получила от Нидерландов компенсацию за похищенные артефакты в размере страховой суммы.

2 апреля сообщили, что почти все сокровища найдены – кроме одного браслета – и публично показали их, а вскоре после этого вернули Румынии.

В конце апреля возвращенные артефакты показали общественности в Румынии. Судьба третьего браслета до сих пор неизвестна.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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