Сын экс-президента Бразилии Болсонару приговорен к тюрьме.

Верховный суд Бразилии осудил на четыре года и два месяца Эдуарду Болсонару - сына экс-президента Жаира Болсонару. Приговор вынесен заочно, так как Болсонару-младший живет в США.

Верховный суд Бразилии приговорил к четырем годам и двум месяцам тюрьмы Эдуарду Болсонару - сына экс-президента Жаира Болсонару. Причиной стало то, что 41-летний политик призывал США ввести санкции против Бразилии из-за суда над его отцом. Приговор вынесен во вторник, 16 июня, пишет dw.com

Судьи Верховного суда сочли, что тем самым Болсонару-младший "угрожал судебным органам и должностным лицам других ветвей власти". Его осудили за "лоббирование за рубежом интересов, идущих вразрез с интересами собственной страны", заявил судья Алешандре де Мораэс.

Эдуарду Болсонару также запрещено занимать государственные должности в течение восьми лет. В 2015-2025 годах он был депутатом нижней палаты парламента Бразилии.

Приговор вынесен заочно, так как Эдуарду Болсонару живет в США. Его арестуют, если он вернется на родину.

Другой сын Болсонару намерен идти в президенты

Жаир Болсонару был президентом Бразилии в 2019-2023 годы. В сентябре 2025 года он был признан виновным в подготовке госпереворота и попытке насильственного свержения власти. Его приговорили к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.

В октябре 2026 года в Бразилии пройдут новые выборы президента. В них намерен участвовать действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Против него хочет выдвигаться Флавиу Болсонару - еще один сын сидящего в тюрьме экс-президента.