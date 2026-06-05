5 Июня 2026, 11:48
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Полиция Яловен задержала мужчину, осужденного за мошенничество
Сотрудники полиции Яловен задержали 24-летнего мужчину из села Новые Русешты, приговоренного к 4 годам лишения свободы за мошенничество, совершенное в Рышканском районе.
Приговор был вынесен 29 апреля судом Дрокии. Мужчина уже находился в розыске, поскольку фигурировал в нескольких уголовных делах, передает pulsmedia.md
После задержания он был передан инспекторату для отбывания наказания и продолжения судебного разбирательства.