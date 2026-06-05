Полиция Яловен задержала мужчину, осужденного за мошенничество.

Приговор был вынесен 29 апреля судом Дрокии. Мужчина уже находился в розыске, поскольку фигурировал в нескольких уголовных делах, передает pulsmedia.md

После задержания он был передан инспекторату для отбывания наказания и продолжения судебного разбирательства.