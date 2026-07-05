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theins.ru logotheins
5 Июля 2026, 17:30
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В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для Фицо

В Словакии признали несостоявшимся референдум об отмене пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо и восстановлении антикоррупционных органов, ликвидированных его правительством.

В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для Фицо.
В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для Фицо.

По официальным данным, явка составила 16,13% — чуть больше 705 тысяч человек. Для того чтобы референдум имел юридическую силу, должны проголосовать более 50% избирателей, передает theins.ru

Подавляющее большинство пришедших поддержали оба предложения: за отмену пожизненной ренты для премьеров и других высокопоставленных политиков проголосовали 93,43%, за восстановление Управления специальной прокуратуры и Национального криминального агентства — 92,23%.

Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. Поводом стали поправки 2024 года, согласно которым бывшие премьеры и спикеры парламента, занимавшие должность не менее двух сроков, могут получать пожизненные выплаты — более €4 тысяч в месяц. Под эти критерии, в частности, подпадает Фицо.

Второй вопрос касался восстановления Управления специальной прокуратуры и Национального криминального агентства, которые занимались делами о коррупции и организованной преступности. Они были упразднены после возвращения Фицо к власти, что вызвало массовые протесты в Словакии и критику со стороны оппозиции.

Роберт Фицо вновь стал премьер-министром Словакии в 2023 году. После возвращения к власти он выступал против военной помощи Украине, критиковал санкции против России и неоднократно делал заявления, созвучные российской пропаганде.

Источник
theins.ru logotheins
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