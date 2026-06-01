Берлинский о пенсионной реформе для силовиков: Спровоцирует массовые увольнения.

Повышение пенсионного возраста для военных, полицейских и других категорий со специальным статусом с 45 до 50 лет, инициированное правящей партией PAS, спровоцирует волну недовольства и массовые увольнения в силовых структурах.

Об этом предупреждает депутат партии «Наша партия» Александр Берлинский, входящий в состав юридической комиссии, по назначениям и иммунитетам, пишет stiri.md

Парламентарий заявляет, что ссылка властей на приведение к европейским стандартам не выдерживает критики, поскольку используется выборочно и без учёта реальной социально-экономической ситуации в Молдове.

«Аргументы правительства сводятся к тому, чтобы соответствовать европейским подходам. Но, дорогие коллеги, прежде чем механически переносить цифры из Евросоюза, посмотрите на другие показатели. В Молдове средняя продолжительность жизни — около 72 лет, что почти на 9 лет меньше, чем в ЕС. В Европе не просто более высокий пенсионный возраст — там принципиально иные зарплаты, достойные условия труда, современное оснащение и реальные программы социальной защиты для тех, кто рискует здоровьем и жизнью на службе государству», — подчеркнул депутат.

По словам Александра Берлинского, силовые ведомства уже сегодня испытывают острый кадровый голод: сотрудники уходят из-за неконкурентоспособных окладов, тяжёлых условий работы и отсутствия карьерных перспектив.

«Если правительство действительно хочет равняться на Европу, пусть перенимает всю модель целиком, а не только ту её часть, которая позволяет сократить бюджетные расходы. Нельзя требовать от полицейского, военного или спасателя работать дольше, предлагая взамен всё те же проблемы и прежние условия. Реформа должна быть справедливой: сначала — европейские условия, потом — европейские требования», — резюмировал Александр Берлинский.