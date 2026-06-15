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kommersant.ru logokommersant
15 Июня 2026, 22:46
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Словакия оспорила отказ от российского газа в Суде ЕС

15 июня Официальный журнал Евросоюза опубликовал выдержки из иска Словакии к Европарламенту и Совету ЕС.

Словакия оспорила отказ от российского газа в Суде ЕС.
Словакия оспорила отказ от российского газа в Суде ЕС.

Страна требует аннулировать санкционный Регламент 2026/261 от 26 января о поэтапном отказе от импорта российского газа, передает kommersant.ru

Во-первых, словацкое правительство считает, что правовое основание регламента выбрано неверно и он должен опираться на ст. 215(1) Договора о функционировании ЕС. Эта норма специально предназначена для введения ограничений в отношении отдельных стран в рамках внешней политики и безопасности Евросоюза.

Во-вторых, по мнению истца, принятые регламентом меры нарушают принцип пропорциональности: они не подходят для достижения заявленных целей, но при этом создают «негативные последствия для Республики Словакия и экономических операторов на ее территории», что противоречит еще и принципу солидарности ЕС.

Кроме того, Словакия полагает, что ответчики нарушили обязательство указывать мотивы принятия правовых актов.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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