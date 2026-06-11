Граждане Республики Молдова, работающие в Словакии, смогут получать пенсии.

Таким образом, граждане Республики Молдова, которые работают в Словацкой Республике, а также лица, осуществлявшие профессиональную деятельность в обоих государствах, смогут получать пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пособия по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, а также пенсии по случаю потери кормильца, пишет moldpres.md

Документ предусматривает суммирование страховых периодов, приобретённых в обоих государствах, и перевод выплат в государство постоянного проживания получателя.

Каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально страховым периодам, приобретённым на его территории, а граждане, которые легально работали в Словацкой Республике, смогут реализовать приобретённые социальные права, в том числе после возвращения в Республику Молдова.

Республика Молдова заключила 23 соглашения о социальной защите, из которых 18 уже применяются. В последние годы Министерство труда и социальной защиты значительно расширило это число, заключив соглашения с Италией, Грецией, Испанией, Латвией, Францией, Швейцарией, Канадой и Украиной.

Соглашение было подписано 26 марта 2026 года в Братиславе и является частью расширения сети международного сотрудничества Республики Молдова в сфере социальной защиты.