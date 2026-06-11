theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
11 Июня 2026, 13:09
5 409
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Граждане Республики Молдова, работающие в Словакии, смогут получать пенсии

Указ о промульгации и Закон о ратификации Соглашения между Молдовой и Словакией в области социальной защиты опубликованы в Monitorul Oficial.

Граждане Республики Молдова, работающие в Словакии, смогут получать пенсии.
Граждане Республики Молдова, работающие в Словакии, смогут получать пенсии.

Таким образом, граждане Республики Молдова, которые работают в Словацкой Республике, а также лица, осуществлявшие профессиональную деятельность в обоих государствах, смогут получать пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, пособия по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, а также пенсии по случаю потери кормильца, пишет moldpres.md

Документ предусматривает суммирование страховых периодов, приобретённых в обоих государствах, и перевод выплат в государство постоянного проживания получателя.

Каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально страховым периодам, приобретённым на его территории, а граждане, которые легально работали в Словацкой Республике, смогут реализовать приобретённые социальные права, в том числе после возвращения в Республику Молдова.

Республика Молдова заключила 23 соглашения о социальной защите, из которых 18 уже применяются. В последние годы Министерство труда и социальной защиты значительно расширило это число, заключив соглашения с Италией, Грецией, Испанией, Латвией, Францией, Швейцарией, Канадой и Украиной.

Соглашение было подписано 26 марта 2026 года в Братиславе и является частью расширения сети международного сотрудничества Республики Молдова в сфере социальной защиты.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте