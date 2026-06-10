theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Июня 2026, 23:59
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Макрон пригласил Зеленского на саммит G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров Ближнего Востока и президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7.

Макрон пригласил Зеленского на саммит G7.
Макрон пригласил Зеленского на саммит G7.

Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут приглашены принять участие в заседании G7 во Франции на следующей неделе для обсуждения войны на Ближнем Востоке, заявил французский президент в среду, 10 июня, передает eurointegration.com.ua

Заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Ормузского пролива, что имеет "реальное влияние на наши экономики", в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также "переговорам по Ирану", отметил Эмманюэль Макрон.

Макрон также объявил в среду, что его украинский коллега примет участие в заседании саммита G7 на следующей неделе, чтобы "восстановить консенсус" по поддержке Украины в войне с Россией.

"Это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины в различных аспектах войны, включая необходимость переговоров", – сказал Макрон, имея в виду разногласия во взглядах между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании во вторник утром во время саммита G7 на французском курорте Эвиан, расположенном на берегу озера, добавил Макрон.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте