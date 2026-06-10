Макрон пригласил Зеленского на саммит G7.

Лидеры Египта, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов будут приглашены принять участие в заседании G7 во Франции на следующей неделе для обсуждения войны на Ближнем Востоке, заявил французский президент в среду, 10 июня, передает eurointegration.com.ua

Заседание саммита в следующий вторник будет посвящено закрытию Ормузского пролива, что имеет "реальное влияние на наши экономики", в частности из-за стремительного роста цен на топливо, а также "переговорам по Ирану", отметил Эмманюэль Макрон.

Макрон также объявил в среду, что его украинский коллега примет участие в заседании саммита G7 на следующей неделе, чтобы "восстановить консенсус" по поддержке Украины в войне с Россией.

"Это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины в различных аспектах войны, включая необходимость переговоров", – сказал Макрон, имея в виду разногласия во взглядах между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании во вторник утром во время саммита G7 на французском курорте Эвиан, расположенном на берегу озера, добавил Макрон.