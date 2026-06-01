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rbc.ua logorbc
26 Июня 2026, 07:18
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Макрон: США официально встали на сторону Украины

Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева.

Макрон: США официально встали на сторону Украины.
Макрон: США официально встали на сторону Украины.

По словам Макрона, речь идет о четырех ключевых направлениях, в которых США теперь официально стоят вместе с европейскими партнерами и Украиной, пишет rbc.ua

"По Украине, Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником, а стоят вместе с нами в вопросе поддержки территориальной целостности Украины, оказания военной помощи, энергетической поддержки и санкций против России", - заявил президент Франции.

Источник
rbc.ua logorbc
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