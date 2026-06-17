theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Июня 2026, 22:32
613
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Макрон: Все участники G7 сошлись во мнении, что Россия не хочет мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" сошлись во мнении, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру.

Макрон: Все участники G7 сошлись во мнении, что Россия не хочет мира.
Макрон: Все участники G7 сошлись во мнении, что Россия не хочет мира.

Об этом он заявил на заключительной пресс-конференции саммита G7, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на france24.com

Макрон заявил, что лидеры G7 пришли к согласию относительно того, что со стороны России "отсутствует подлинная готовность" к достижению мира в Украине после того, как Москва отклонила предложения США и Европы о начале переговоров.

Французский президент также приветствовал "очень глубокое изменение в подходе США" к Украине. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп понял, что правитель РФ Владимир Путин не заинтересован в мире.

"Президент Трамп, как и все мы, просто признал, что на сегодня со стороны России нет подлинной готовности обсуждать вопросы мира", – подчеркнул французский президент.

Лидеры "Группы семи" в совместном заявлении договорились увеличить поставки оборудования для противовоздушной обороны в Украину и усилить давление на российскую военную экономику путем введения санкций.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте