Макрон: Все участники G7 сошлись во мнении, что Россия не хочет мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все лидеры "Группы семи" сошлись во мнении, что Россия не проявляет серьезной готовности к миру.

Об этом он заявил на заключительной пресс-конференции саммита G7, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на france24.com

Макрон заявил, что лидеры G7 пришли к согласию относительно того, что со стороны России "отсутствует подлинная готовность" к достижению мира в Украине после того, как Москва отклонила предложения США и Европы о начале переговоров.

Французский президент также приветствовал "очень глубокое изменение в подходе США" к Украине. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп понял, что правитель РФ Владимир Путин не заинтересован в мире.

"Президент Трамп, как и все мы, просто признал, что на сегодня со стороны России нет подлинной готовности обсуждать вопросы мира", – подчеркнул французский президент.

Лидеры "Группы семи" в совместном заявлении договорились увеличить поставки оборудования для противовоздушной обороны в Украину и усилить давление на российскую военную экономику путем введения санкций.