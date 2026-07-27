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meduza.io logomeduza
27 Июля 2026, 10:45
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В Сиэтле открыли стрельбу на фестивале еды: погибли два человека

В Сиэтле вечером 26 июля произошла стрельба на гастрономическом фестивале Bite of Seattle. Два человека погибли, еще как минимум пятеро, включая ребенка, были ранены.

В Сиэтле открыли стрельбу на фестивале еды: погибли два человека.
В Сиэтле открыли стрельбу на фестивале еды: погибли два человека.

Фестиваль проходил в комплексе «Сиэтл-центр». Выстрелы раздались около 18:00 по местному времени, когда на мероприятии были тысячи посетителей, пишет meduza.io со ссылкой на seattletimes.com

Момент начала стрельбы попал на видео, которое записывал один из продавцов еды.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила, что полицейские задержали одного подозреваемого. В ее более раннем заявлении, как отмечает The Seattle Times, говорилось, что задержаны два человека. Какой-либо информации о задержанном нет, мотивы стрельбы неизвестны.

Источник
meduza.io logomeduza
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