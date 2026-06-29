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euronews.com logoeuronews
29 Июня 2026, 12:42
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Стрельба в фан-зоне ЧМ в Калифорнии: один человек погиб

Стрельба произошла на площади Сан-Педро, одном из немногих мест в районе залива Сан-Франциско, где болельщики могут смотреть матчи ЧМ на больших уличных экранах.

Стрельба в фан-зоне ЧМ в Калифорнии: один человек погиб.
Стрельба в фан-зоне ЧМ в Калифорнии: один человек погиб.

По меньшей мере один человек погиб и ещё один тяжело ранен в результате стрельбы в популярном развлекательном квартале в Калифорнии, где была организована фан-зона чемпионата мира по футболу, сообщили в местной полиции, пишет euronews.com

При этом в ведомстве подчеркнули, что в момент стрельбы никаких футбольных матчей там не показывали.

"Одна из жертв скончалась на месте. Вторая была доставлена в местную больницу с травмами, опасными для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе, опубликованном в X.

"Этот инцидент расследуется как убийство. В районе перекрыты несколько прилегающих улиц", - добавили в ведомстве.

Стрельба произошла на площади Сан-Педро - одном из нескольких мест в районе залива Сан-Франциско, где собираются болельщики, чтобы смотреть матчи чемпионата мира на больших уличных экранах.

Источник
euronews.com logoeuronews
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