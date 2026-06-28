На Ботанике мужчина открыл стрельбу: пострадавший доставлен в больницу.

Вчера, 27 июня, вечером в столичном секторе Ботаника произошел конфликт, в результате которого мужчина открыл стрельбу, один человек получил ранение.

Сообщается, что около 22:00 сотрудники правоохранительных органов приняли вызов и оперативно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, мужчина, родом из Страшенского района, находившийся в столице, вступил в спор с несколькими людьми. Во время ссоры он вытащил огнестрельное оружие и выстрелил, ранив мужчину в левое предплечье.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

В ходе проверок, проведенных правоохранительными органами, было обнаружено, что агрессор незаконно владел оружием.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый будет задержан на 72 часа. Правоохранителям предстоит провести расследование для точного установления всех обстоятельств произошедшего.