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adevarul.ro logoadevarul
28 Июля 2026, 16:30
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В шаге от трагедии: в Румынии турист не заметил подошедшего к нему медведя

На румынской трассе Трансфэгэрашан турист едва не стал жертвой медведя, который незаметно подошел к нему практически вплотную.

В шаге от трагедии: в Румынии турист не заметил подошедшего к нему медведя.
В шаге от трагедии: в Румынии турист не заметил подошедшего к нему медведя.

Инцидент произошел 27 июля и был снят другим туристом из автомобиля, сообщает adevarul.ro

На кадрах видно, как мужчина стоит у дороги, не замечая приближающегося сзади хищника. Медведь подошел на расстояние нескольких сантиметров и даже обнюхал его ногу, пока турист оставался неподвижным. Лишь когда животное оказалось перед ним, мужчина бросился бежать, обогнул автомобиль и успел укрыться в своей машине. Медведь несколько секунд преследовал его, но нападения не произошло.

Видео набрало более 1,3 млн просмотров в соцсетях. Многие пользователи считают, что именно спокойствие туриста помогло избежать трагедии, тогда как другие критиковали очевидцев за то, что они не попытались отпугнуть медведя сигналом автомобиля. Местные жители, однако, отметили, что резкий звук мог спровоцировать животное на нападение. 

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Румынии Танцос Барна предупредил, что медведи все чаще выходят из Карпат в холмистые и равнинные районы страны.


Источник
adevarul.ro logoadevarul
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