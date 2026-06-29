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mediafax.ro logomediafax
29 Июня 2026, 13:22
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Джорджеску обвинил Дана в договоренностях с Зеленским: Румынию хотят втянуть в войну

Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску выступил с новыми обвинениями в адрес президента страны, назвав его «нелегитимным» и «реальной угрозой для румынского государства».

Джорджеску обвинил Дана в договоренностях с Зеленским: Румынию хотят втянуть в войну.
Джорджеску обвинил Дана в договоренностях с Зеленским: Румынию хотят втянуть в войну.

Он сослался на инциденты с дронами в Галаце и Констанце и заявил, что Румынию якобы пытаются втянуть в войну в Украине, сообщает mediafax.ro

«Дрон в Галаце, о котором уже никто не говорит. Дрон в Констанце, о котором тоже больше никто не говорит. Так вот, этот нелегитимный президент, очевидно, имеет договорённость с Зеленским, чтобы вовлечь НАТО в войну через Румынию», — заявил Кэлин Джорджеску.

Он добавил, что «американские военные службы знают об этой ситуации» и что «появятся доказательства».

«Вы видите, дрон в Констанце принадлежал украинской армии. Он был просто украинским. Прежде всего, нужна была немедленная дипломатическая реакция — быстрая, жёсткая и решительная. С такими вещами не шутят», — сказал Джорджеску.

Отвечая на вопрос, намекает ли он на существование договорённости с представителями украинского государства, он заявил: «Я всё, что хотел сказать, сказал. Добавлю. Это был идеальный сценарий для Зеленского — втянуть НАТО в войну».

Кэлин Джорджеску также призвал парламент начать процедуру отстранения президента Никушора Дана.

«Этот персонаж, Никушор Дан, представляет реальную угрозу для румынского государства, для суверенитета страны и для безопасности и защиты её граждан. Поэтому я потребовал от парламента начать процедуру импичмента, пока у нас ещё есть нация», — заявил он.

Источник
mediafax.ro logomediafax
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