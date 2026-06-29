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libertatea.ro logolibertatea
29 Июня 2026, 08:10
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Медведь забрался в больницу в Брашове: животное пришлось застрелить

Животное заметили во дворе больницы Св. Константина, где оно искало пищу возле контейнера с отходами.

Медведь забрался в больницу в Брашове: животное пришлось застрелить.
Медведь забрался в больницу в Брашове: животное пришлось застрелить.

После сообщения на номер 112 на место прибыла группа быстрого реагирования, которую возглавил вице-мэр города, сообщает libertatea.ro

Специалисты установили, что это самка медведя возрастом около 2–3 лет, ранее замеченная в другом районе Брашова. 

По данным властей, медведица не реагировала на звуковые и световые сигналы, поэтому было принято решение о ее отстреле. Его выполнили представители охотничьего фонда в соответствии с действующим законодательством. 

В мэрии подчеркнули, что операция проводилась по процедуре, предусмотренной постановлением OUG 81/2021. Согласно обновленным правилам, если медведь представляет угрозу на территории больниц, школ и других общественных объектов, власти могут оперативно принять решение о его ликвидации для защиты людей.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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