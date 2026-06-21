theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
gazeta.ru logogazeta
22 Июня 2026, 07:09
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива

В целях экономии в Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива.
В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива.

По его словам, заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность Севастополя, пишет gazeta.ru

Он добавил, что общественный транспорт будет работать с 5:30 до 21:00, паромы не будут курсировать по маршрутам, только пассажирские катера.

Развожаев отметил, что торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 7:00 до 20:00; мелкие магазины, киоски и аптеки продолжат работать по своему усмотрению; кафе и точки общественного питания — с 8:00 до 20:00.

Также в городе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные массовые мероприятия.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров. В результате ударов погибли четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. Продажу топлива приостановили.

Источник
gazeta.ru logogazeta
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте