В Севастополе на два дня приостановят продажу топлива.

В целях экономии в Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, заправка будет производиться только для транспорта специальных служб, которые обеспечивают жизнедеятельность Севастополя, пишет gazeta.ru

Он добавил, что общественный транспорт будет работать с 5:30 до 21:00, паромы не будут курсировать по маршрутам, только пассажирские катера.

Развожаев отметил, что торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 7:00 до 20:00; мелкие магазины, киоски и аптеки продолжат работать по своему усмотрению; кафе и точки общественного питания — с 8:00 до 20:00.

Также в городе с 22 июня и до особого распоряжения отменили все уличные массовые мероприятия.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров. В результате ударов погибли четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. Продажу топлива приостановили.