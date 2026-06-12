В Австралии выставили на продажу город с двумя жителями.

Город Куладди находится в 800 км от Брисбена. Его продают за 400 тысяч австралийских долларов. Вместе с населённым пунктом покупателю достанутся придорожный комплекс с четырёхкомнатным домом, мотель, магазин, паб и четырёхзвёздочный ресторан, пишет dailymail.com

Сейчас в Куладди живут Кэрол Ярроу и Джо Корнел, которые в 2023 году купили местный комплекс Foxtrap Road House. Они планировали за три года оживить город, но не смогли. Поэтому населённый пункт снова продают.

Фактически численность населения города определяется количеством владельцев комплекса Foxtrap. Тому, кто купит Куладди, будет нужно заниматься доставкой почты, работать в пабе и магазине, принимать гостей мотеля и готовить еду.

На пике развития в городе жили почти 270 человек, в нём были школа и полицейский участок. Упадок Куладди начался после продления железной дороги до другого населённого пункта. В 1967 году жители стали массово уезжать.

Несмотря на это, Куладди остаётся важной остановкой для туристов. Туда регулярно приезжают бывшие жители города и путешественники, следующие через отдалённые районы Австралии.