Штрафы за продажу табачных изделий несовершеннолетним могут достигать 10 тысяч леев
Двойные размеры штрафов – только одна из широкого перечня мер, которые вступили в силу с 1 июня 2026 г. с целью ужесточения антитабачного законодательства Республики Молдова.
Заместитель генерального секретаря Министерства здравоохранения Светлана Николаеску заявила на общественном телеканале Moldova 1, что, несмотря на ужесточение законодательства, табачная промышленность ищет способы, чтобы обойти законодательные положения и сохранить свое влияние среди взрослых курильщиков, а в последнее время – среди подростков и молодежи, передает infotag.md
«В июне 2026 г. вступают в силу ряд новых положений, цель которых – обеспечить защиту, особенно детей и несовершеннолетних. Они призваны восполнить пробелы в законодательстве, поскольку табачная промышленность очень изобретательна. Она постоянно придумывает новые продукты, с помощью которых пытается найти определенные лазейки в законодательной базе, чтобы способствовать использованию этих продуктов», – сказала Николаеску.
Она обратила внимание на миф о том, что электронные продукты менее опасны для здоровья.
«Нужно понимать, что индустрия пытается создать впечатление, что электронные сигареты или кальян менее опасны, добавляя в них множество привлекательных ароматизаторов. В результате формируются определенные социальные нормы, в которых потребление этих продуктов становится обыденным. Именно это мы и хотим изменить», - сообщила Николаеску.
По ее словам, электронные устройства, содержащие табак и никотин, опасны для здоровья, как и классические сигареты.
«Они содержат никотин, вызывающий привыкание. Речь идет о влиянии на память, способность к обучению и многих других негативных аспектах. Это потребление происходит в присутствии молодежи, у детей создается впечатление, что это привычка не представляет опасность», - объяснила Николаеску.
Новые положения законодательства дополняют категории продуктов, которые запрещаются в общественных местах. Они меняют табличку, подразумевавшую «разрешение» использования нагреваемых табачных изделий.