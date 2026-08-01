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3 Августа 2026, 09:01
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В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхность вышли обломки корабля Второй мировой

Судно обнаружили на дне реки неподалёку от сербской деревни Прахово.

В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхность вышли обломки корабля Второй мировой.
В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхность вышли обломки корабля Второй мировой.

По данным историков, корабль был затоплен самими немецкими войсками при отступлении.

Отмечается, что многонедельная жара снизила уровень воды в Дунае до рекордных показателей в ряде районов Сербии и Хорватии. В сербском Нови-Саде лодки застряли в иле, а на реке обнажились большие песчаные отмели. Во многих местах река обнажила затонувшие объекты, которые десятилетиями находились под водой.

Государственный гидрометеорологический институт Хорватии подтвердил, что уровень Дуная остается критически низким. Как отмечает издание, возле населенного пункта Опатовац над водой стала заметна корма старой баржи. Местные власти общины Ловас подтвердили находку, а мэр Леа Видич сообщила, что удалось найти газетную публикацию 1937 года о её затоплении.

В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхность вышли обломки корабля Второй мировой

В Сербии из-за обмеления Дуная на поверхность вышли обломки корабля Второй мировой

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