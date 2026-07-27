В румынской Тулче 27 июля дважды объявили воздушную тревогу.

В Тулче, расположенной на границе с Украиной, в понедельник 27 июля дважды объявили воздушную тревогу из-за риска падения летательных объектов.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

В Министерстве обороны уточнили, что речь шла о "группе воздушных целей", которые перемещались вблизи границы Украины с Румынией. Тревога началась в 16:00 по местному времени и была отменена в 16:46.

О падении или вторжении в воздушное пространство страны летательных аппаратов не сообщалось.