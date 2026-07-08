В Румынии призвали перепрограммировать украинские дроны после инцидента в Черном море.

Румыния просит Украину изменить алгоритмы работы беспилотников, чтобы они были запрограммированы на самоуничтожение. Поводом для этого послужили предыдущие инциденты с дронами.

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны страны Раду Мируцэ заявил, что любой украинский дрон должен быть запрограммирован на самоуничтожение на случай, если он попадет на территорию Румынии. Об этом он заявил 7 июля в рамках Форума НАТО по вопросам безопасности и оборонной промышленности, передает focus.ua со ссылкой на radioromania.ro

Он сообщил, что Румыния направила официальный запрос министру обороны Украины относительно урегулирования вопроса о пролете дронов через Чёрное море. Также Мируцэ объяснил, как это можно сделать.

"Это можно сделать путем предварительного программирования соответствующего дрона, даже если в это время связь с ним будет потеряна. Это автономное решение, которое микропроцессор соответствующего дрона может принять даже при отсутствии связи с ним", — заявил чиновник.

Мируце также сообщил, что Румыния в настоящее время ведет переговоры об укреплении своей противовоздушной обороны, особенно на фоне инцидента с дроном в Галаце. Кроме того, министерство обороны страны обратилось к союзникам с просьбой предоставить оборудование для обнаружения на низкой высоте и наблюдения.

Напомним, что в начале июня в порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона, в результате которого никто не пострадал и не было нанесено ущерба. В Министерстве обороны страны позже заявили, что имеющиеся признаки указывают на то, что БПЛА является украинским.

Президент Румынии Никушор Дан впоследствии заявил, что один из беспилотников был украинским и входил в группу из четырёх дронов, которые вышли из-под контроля. При этом глава государства всё равно возложил ответственность на Россию как на страну-агрессора.