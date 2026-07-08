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focus.ua logofocus
8 Июля 2026, 09:06
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В Румынии призвали перепрограммировать украинские дроны после инцидента в Черном море

Румыния просит Украину изменить алгоритмы работы беспилотников, чтобы они были запрограммированы на самоуничтожение. Поводом для этого послужили предыдущие инциденты с дронами.

В Румынии призвали перепрограммировать украинские дроны после инцидента в Черном море.
В Румынии призвали перепрограммировать украинские дроны после инцидента в Черном море.

Исполняющий обязанности главы Министерства обороны страны Раду Мируцэ заявил, что любой украинский дрон должен быть запрограммирован на самоуничтожение на случай, если он попадет на территорию Румынии. Об этом он заявил 7 июля в рамках Форума НАТО по вопросам безопасности и оборонной промышленности, передает focus.ua со ссылкой на radioromania.ro

Он сообщил, что Румыния направила официальный запрос министру обороны Украины относительно урегулирования вопроса о пролете дронов через Чёрное море. Также Мируцэ объяснил, как это можно сделать.

"Это можно сделать путем предварительного программирования соответствующего дрона, даже если в это время связь с ним будет потеряна. Это автономное решение, которое микропроцессор соответствующего дрона может принять даже при отсутствии связи с ним", — заявил чиновник.

Мируце также сообщил, что Румыния в настоящее время ведет переговоры об укреплении своей противовоздушной обороны, особенно на фоне инцидента с дроном в Галаце. Кроме того, министерство обороны страны обратилось к союзникам с просьбой предоставить оборудование для обнаружения на низкой высоте и наблюдения.

Напомним, что в начале июня в порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона, в результате которого никто не пострадал и не было нанесено ущерба. В Министерстве обороны страны позже заявили, что имеющиеся признаки указывают на то, что БПЛА является украинским.

Президент Румынии Никушор Дан впоследствии заявил, что один из беспилотников был украинским и входил в группу из четырёх дронов, которые вышли из-под контроля. При этом глава государства всё равно возложил ответственность на Россию как на страну-агрессора.

Источник
focus.ua logofocus
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