Для румынских сел на берегу Дуная объявлена воздушная тревога.

В Румынии, в северной части района, граничащего с Украиной по руслу Дуная, днем 23 июля была объявлена воздушная тревога.

Жителям северной части уезда Тулча разослали оповещение RO-Alert о воздушной тревоге с рекомендацией укрыться в убежище, погребе или за двумя стенами внутри домов, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на news.ro

"Ожидаемая продолжительность опасности – 90 минут", – говорится в объявлении.

Утром в украинских источниках появилась информация, что российские воздушные цели летят на Одессу и другие населенные пункты региона. Одесская область находилась под ударами и в течение ночи.