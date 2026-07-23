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eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Июля 2026, 15:50
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Для румынских сел на берегу Дуная объявлена воздушная тревога

В Румынии, в северной части района, граничащего с Украиной по руслу Дуная, днем 23 июля была объявлена воздушная тревога.

Для румынских сел на берегу Дуная объявлена воздушная тревога.
Для румынских сел на берегу Дуная объявлена воздушная тревога.

Жителям северной части уезда Тулча разослали оповещение RO-Alert о воздушной тревоге с рекомендацией укрыться в убежище, погребе или за двумя стенами внутри домов, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на news.ro

"Ожидаемая продолжительность опасности – 90 минут", – говорится в объявлении.

Утром в украинских источниках появилась информация, что российские воздушные цели летят на Одессу и другие населенные пункты региона. Одесская область находилась под ударами и в течение ночи.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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