В Румынии вновь звучала воздушная тревога из-за атак России на Украину.

По данным Минобороны в Бухаресте, в небе были обнаружены объекты близ украинских городов на Дунае, рядом с границами Румынии.

В регионе объявили воздушную тревогу, передает dw.com

В Румынии в ночь на субботу, 11 июля, была вновь объявлена воздушная тревога в связи с российской атакой на украинские города на берегу Дуная, расположенные рядом с ее границами. Как сообщили в министерстве обороны страны, в 4:39 система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушные цели вблизи украинских населенных пунктов Килия и Измаил в Одесской области.

ПВО Румынии были переведены в состояние боевой готовности, боевой вертолет был подготовлен к взлету. Спустя около получаса тревогу отменили.

Позже врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря за определенный период были обнаружены и обезврежены пять морских дронов. По его словам, которые приводит местное издание Digi24, "некоторые из обнаруженных дронов содержали взрывчатку, а некоторые - нет". Четыре из этих случаев произошли до взрыва дрона в морском порту Констанцы, а один - позже, уточнил Мируцэ.

В ночь на 29 мая на крышу одной из многоэтажек приграничного с Украиной румынского города Галац (в 190 км от Констанцы) упал российский БПЛА, в результате чего ранения получили 14-летний подросток и 53-летняя женщина, в квартире на 10-м этаже возник пожар. Это стало первым попаданием дрона по жилому дому за пределами Украины с начала полномасштабной войны РФ.