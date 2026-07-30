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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Июля 2026, 14:44
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В румынской Констанце второй день подряд объявляли тревогу из-за угрозы взрыва

В четверг в штаб-квартире Румынской морской администрации (ANR) в порту Констанца объявили новую тревогу из-за угрозы взрыва.

В румынской Констанце второй день подряд объявляли тревогу из-за угрозы взрыва.
В румынской Констанце второй день подряд объявляли тревогу из-за угрозы взрыва.

В 11:30 сотрудник Румынской морской администрации получил сообщение, похожее на пришедшее накануне, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Это сообщение с угрозой, в котором говорится, что внутри здания Румынской морской администрации заложено несколько бомб.

Штаб-квартиру морской администрации не эвакуировали, но на место происшествия прибыли полицейские из управления полиции Констанцы и пожарные из Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.

По информации Digi24, с 12:00 из соображений безопасности были приостановлены операции по выезду и въезду в порт.

Префект уезда заявляет, что на данный момент в порту Констанца все операции проходят в обычном режиме.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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