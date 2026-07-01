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mediafax.ro logomediafax
28 Июля 2026, 07:18
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Порт Констанца оснастят автономными устройствами для обнаружения морских дронов

Порт Констанца в Румынии будет оснащён двумя автономными системами Triton для обнаружения и мониторинга морских дронов. Оборудование американского производства будут обслуживать специалисты компании-производителя.

Порт Констанца оснастят автономными устройствами для обнаружения морских дронов.
Порт Констанца оснастят автономными устройствами для обнаружения морских дронов.

Устройства будут патрулировать районы северного и южного молов. Их автономность составляет более 30 дней, а для питания они используют солнечную и ветровую энергию. Системы могут перемещаться по поверхности воды, а также погружаться для сбора данных под водой. Румынские власти заверяют, что оборудование Triton никоим образом не повлияет на судоходство, пишет mediafax.ro

Решение разместить эти устройства в порту Констанца было принято после того, как в июне украинский морской дрон достиг района портовых причалов и самоликвидировался. К счастью, взрыв не привёл к жертвам, однако выявил недостатки в системе наблюдения за критически важной инфраструктурой Румынии.

Украина подтвердила, что дрон принадлежал ей, однако заявила, что аппарат, предположительно, подвергся воздействию российских средств радиоэлектронной борьбы. Впоследствии румынские и украинские власти согласовали ряд мер по предотвращению подобных инцидентов.

Источник
mediafax.ro logomediafax
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