В румынской Констанце приостановили движение судов из-за сообщения о возможном взрыве.

В румынском порту Констанца временно приостановили маневры морских и речных судов после получения сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По имеющейся информации, около 11:26 по местному времени, в службу экстренной помощи 112 обратился сотрудник Румынской морской администрации. Он сообщил, что на телефон учреждения поступило записанное на румынском языке аудиосообщение о якобы заложенных бомбах в районе пассажирского терминала порта Констанца.

В сообщении утверждалось, что взрывные устройства спрятаны в здании порта и пассажирском терминале под видом различных предметов.

В связи с инцидентом власти временно приостановили вход и выход судов из порта. На месте работают правоохранители, а доступ к порту ограничен.

Префект уезда Констанца Адриан Пику заявил, что компетентные службы проводят проверки и следят за ситуацией. В то же время он подчеркнул, что эвакуация в порту не объявлялась.

"Прошу сохранять спокойствие и уверяю население, что поводов для беспокойства нет, и прошу доверять государственным учреждениям", – сказал Пику.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце сообщил, что угрозы поступили с двух телефонных номеров за пределами страны. Один из них имел украинский международный код, а другой – польский.

В настоящее время румынские власти проверяют достоверность сообщения о минировании. Информации об обнаружении взрывных устройств пока нет.