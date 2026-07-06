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rupor.md logorupor
6 Июля 2026, 07:45
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МИД: В автобусе, попавшем в ДТП в Констанце, находилось около 70 граждан Молдовы

Министерство иностранных дел Республики Молдова сообщило, что в результате ДТП в Констанце никто из пассажиров автобуса не пострадал. В салоне находилось около 70 граждан Молдовы, направлявшихся на отдых в Болгарию.

МИД: В автобусе, попавшем в ДТП в Констанце, находилось около 70 граждан Молдовы.
МИД: В автобусе, попавшем в ДТП в Констанце, находилось около 70 граждан Молдовы.

Авария произошла утром 5 июля в населенном пункте 2 Май, румынского уезд Констанца. После столкновения Министерство иностранных дел поддерживает постоянную связь с Генеральным консульством Молдовы в Яссах и компетентными румынскими органами для выяснения всех обстоятельств происшествия, пишет rupor.md

По информации румынских властей, в результате ДТП пострадали двое полицейских, находившихся в служебном автомобиле. Они были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

После завершения работы экстренных служб и оформления необходимых документов пассажиры автобуса продолжили поездку к месту назначения.

Источник
rupor.md logorupor
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