МИД: В автобусе, попавшем в ДТП в Констанце, находилось около 70 граждан Молдовы.

Министерство иностранных дел Республики Молдова сообщило, что в результате ДТП в Констанце никто из пассажиров автобуса не пострадал. В салоне находилось около 70 граждан Молдовы, направлявшихся на отдых в Болгарию.

Авария произошла утром 5 июля в населенном пункте 2 Май, румынского уезд Констанца. После столкновения Министерство иностранных дел поддерживает постоянную связь с Генеральным консульством Молдовы в Яссах и компетентными румынскими органами для выяснения всех обстоятельств происшествия, пишет rupor.md

По информации румынских властей, в результате ДТП пострадали двое полицейских, находившихся в служебном автомобиле. Они были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

После завершения работы экстренных служб и оформления необходимых документов пассажиры автобуса продолжили поездку к месту назначения.