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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Июля 2026, 09:25
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В румынских Карпатах сорвалась группа скалолазов: одна женщина погибла

В результате несчастного случая пострадали трое альпинистов-скалолазов, одна женщина из группы погибла.

В румынских Карпатах сорвалась группа скалолазов: одна женщина погибла.
В румынских Карпатах сорвалась группа скалолазов: одна женщина погибла.

Об этом сообщает Digi24, пишет eurointegration.com.ua

В субботу Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о несчастном случае в горном массиве Бучеджи в районе городка Буштень. Четверо скалолазов во время подъема сорвались с 10-метровой высоты из-за обрыва троса.

Инцидент произошел в труднодоступной местности, где любят тренироваться скалолазы.

Для оказания помощи пострадавшим были задействованы горные спасательные службы, в том числе вертолеты. Одна женщина из группы скончалась на месте, остальных троих в сознании эвакуировали в Буштень.

Префект города Прахова Даниэль Никодим в комментариях СМИ сообщил, что с группой был инструктор, который после инцидента оказал первую помощь и вызвал спасательные службы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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