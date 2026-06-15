В Григориопольском районе мужчина погиб, выпав из кабины погрузчика.

По предварительным данным, 44-летний водитель погрузчика «Чанг Линг» разгружал ковш с песчано-гравийной смесью, двигаясь задним ходом. У водителя не было достаточного опыта управления спецтехникой, и ему помогал 55-летний коллега, сообщают местные СМИ.

Во время движения водитель не заметил, что напарник выпал из кабины и оказался между ковшом и передним левым колесом погрузчика. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Водитель прошёл медицинское освидетельствование – он был трезв. По факту произошедшего назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.