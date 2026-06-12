В ДТП в Венгрии погибли граждане Молдовы и Румынии

Их коллеги из Приднестровья, которые работают в этой же фирме, сообщают, что в аварии, по предварительным данным, погибли все.

Как минимум два пассажира – приднестровцы.

Ранее МИД сообщил, что на месте дорожно-транспортного происшествия были обнаружены и молдавские, и румынские паспорта. По данным Министерства иностранных дел, личности и гражданство попавших в ДТП пока официально не установлены.