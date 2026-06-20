Ливан сообщил о новой волне израильских ударов: погибли не менее пяти человек.

Удары были нанесены менее чем через сутки после того, как американские чиновники объявили о достижении между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболлах" нового соглашения о прекращении огня.

В субботу утром Израиль нанёс новую серию ударов по югу Ливана, несмотря на достигнутые в пятницу договорённости о прекращении огня между Израилем и "Хезболлах", сообщают ливанские государственные СМИ, передает euronews.com

По сообщениям, в результате атак погибли пять человек.

Израильская авиация нанесла удар по Набатия-аль-Фавке вскоре после полуночи. Последующие удары по городу Арабсалим утром привели к гибели трёх человек, сообщает Национальное информационное агентство Ливана.

По данным агентства, удары беспилотников по городам Дейр-эз-Зарани и Дувейр унесли жизни ещё двух человек.

Удары были нанесены менее чем через сутки после того, как американские чиновники заявили, что Израиль и поддерживаемая Ираном вооружённая группировка "Хезболлах" договорились о возобновлении режима прекращения огня.

С вечера четверга до пятницы стороны обменивались ударами, что поставило под угрозу предварительные договорённости о перемирии.

В пятницу министр национальной безопасности Израиля заявил, что "весь Ливан должен гореть" после того, как израильские военные сообщили о гибели четырёх своих солдат на юге страны.

"За каждую слезу израильской матери должны пролить слёзы тысяча ливанских матерей", – написал Итамар Бен-Гвир в социальных сетях.

В ночь на пятницу Армия обороны Израиля нанесла удары по всему югу Ливана, заявив, что их целями были боевики "Хезболлах" и объекты её инфраструктуры. Сообщалось о 18 погибших.