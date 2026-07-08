В Румынии закрыли дело о контрабанде сигарет из Молдовы спустя 10 лет.

Апелляционный суд Ясс 26 июня 2026 года вынес окончательное решение по крупному делу о контрабанде сигарет из Молдовы. Самое серьезное обвинение, касающееся организованной преступной группы, снято со всех - с 21 обвиняемого.

Восемь из них не понесут уголовной ответственности. Остальные получили смягченные приговоры по существу дела, некоторые — условно. Дело длилось десять лет, сообщает logos-press.md

Суть дела

Обыски проводились 7 и 8 декабря 2016 года в коммуне Унгень. Пограничная полиция и прокуратура DIICOT задержали 21 обвиняемого, 15 телефонов, два пластиковых весла, прибор ночного видения и почти 3000 пачек незадекларированных молдавских сигарет, сообщает reporteris.ro.

Перехваты, техническое наблюдение и три задержания с поличным на берегу реки Прут показали, что сеть незаконно ввезла 45 549 пачек сигарет из Республики Молдова, причинив ущерб государственному бюджету в размере 545 880 румынских леев (более 2 млн молдавских леев). Апелляционный суд пересчитал гражданскую базу по апелляции, исключив НДС и таможенные пошлины из обязательств «мелких» обвиняемых и оставив только акцизные сборы. Это означает, что общая сумма, заявленная Таможенной службой, уменьшилась по сравнению с обоснованностью иска.

Сами факты, а именно всего десять контрабандных партий, совершенных в период с мая по декабрь 2016 года, были четко ограничены по времени и задокументированы посредством перехвата в режиме реального времени. Срок давности исчисляется с даты возникновения фактов, независимо от того, находится ли дело в прокуратуре или в суде.

Странности этого дела

Нельзя не отметить странности данного уголовного дела.

Сначала 54 раза на новые даты назначались заседания и после 19 месяцев проволочек в 2020 году определили дату рассмотрения дела по существу. Однако и затем 11 раз заседания переносились и в итоге лишь в 2022 году процесс пошёл.

В 2023 году судейская коллегия была заменена и дело из 22 томов начали рассматривать фактически с нуля. В 2024 году трибунал изменил классификацию инкриминируемого деяния, а 26 июня 2026 года апелляционная палата дело закрыла, объявив, что по обвинению в создании ОПГ наступил срок давности и приговорив девятерых человек к символическим срокам от 3 до 6 лет за контрабанду.