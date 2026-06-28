Ионицэ: Мы убиваем людей дешевыми сигаретами и облагаем налогом лекарства.

Курильщики в Республике Молдова ежегодно вносят в государственный бюджет около 6,3 миллиарда леев.

Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что доходы могли бы быть еще выше, если бы власти скорректировали акцизные налоги на табачные изделия по модели Европейского союза, передает bani.md

В интервью изданию Ziua Ионицэ заявил, что «этично и справедливо», что лекарства не должны облагаться дополнительным налогом, в то время как продукты, влияющие на здоровье населения, должны облагаться более жесткими налогами.

«Я официально требую увеличить акцизные налоги на сигареты на один миллиард леев. Если правительство этого не сделает, оно решит раздавать дешевые сигареты, чтобы убивать людей, и облагать налогом лекарства, чтобы убивать людей», — заявил экономист.

По словам Ионицэ, курильщики ежегодно вносят в государственный бюджет около 6,3 миллиарда леев за счет налогов на табачные изделия, но нынешняя акцизная система нуждается в корректировке.

Экономист утверждает, что в Республике Молдова акцизные налоги на обычные сигареты остаются слишком низкими по сравнению с темпами роста, необходимыми для приведения их в соответствие с европейскими стандартами, что также способствует контрабанде в страны Европейского союза.

«У нас низкий налог на обычные сигареты, и здесь я предлагаю его повысить», — сказал Ионицэ.

В то же время он считает, что на продукты для нагревания табака наложены чрезмерные налоги, что создало искажения на рынке и снизило потенциальные доходы государства.

«Установите налоги, как в Европейском союзе. Для одного продукта налоги слишком низкие, для другого — очень высокие. Сейчас мы ничего не получаем из-за этих дисбалансов», — сказал экономист.

Ионицэ рекомендовал привести акцизные налоги в соответствие с европейской практикой, утверждая, что такой подход может увеличить бюджетные поступления и уменьшить стимулы для неофициального импорта и незаконной торговли табачными изделиями.