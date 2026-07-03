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bani.md logobani
3 Июля 2026, 13:00
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Каждая седьмая нелегальная сигарета в Румынии поступает из Молдовы

Доля нелегального рынка сигарет в Румынии в мае 2026 года составила 10,5% от общего объема потребления.

Каждая седьмая нелегальная сигарета в Румынии поступает из Молдовы.
Каждая седьмая нелегальная сигарета в Румынии поступает из Молдовы.

Это на 0,4 процентного пункта меньше, чем в феврале, однако на 1,6 процентного пункта выше показателя мая 2025 года. Об этом свидетельствует последнее исследование компании Novel Research, сообщает bani.md

Согласно исследованию, самый значительный рост нелегальной торговли зафиксирован на северо-востоке Румынии, где доля черного рынка увеличилась на 6,6 процентного пункта — до 14,7%. В то же время на юго-западе страны этот показатель снизился на 5,5 процентного пункта и составил 9%.

Самая высокая доля контрабандных сигарет по-прежнему приходится на юг Румынии, где они составляют 17% от общего потребления.

Генеральный директор Novel Research Мариан Марку заявил, что Болгария остается основным источником контрабандных сигарет на румынском рынке с долей 27,7%, хотя этот показатель постепенно снижается.

В то же время доля сигарет, поступающих из Республики Молдова, сократилась на 3,2 процентного пункта — до 15,1% и продолжает снижаться в последние месяцы.

Представители табачной отрасли, однако, предупреждают, что масштабы контрабанды по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку наносят ущерб государственному бюджету и легальному рынку.

По данным платформы StopContrabanda.ro, в первой половине текущего года румынские правоохранительные органы изъяли около 100 миллионов контрабандных сигарет общей стоимостью около 66,7 млн леев.

В свою очередь главный инспектор Пограничной полиции Румынии Корнел Лауриан Стойка сообщил, что за первые пять месяцев года было конфисковано около 790 тысяч пачек сигарет стоимостью 18,6 млн леев, а также более 1,1 тонны рассыпного табака и около 130 килограммов табака для кальянов.

Источник
bani.md logobani
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