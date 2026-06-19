В Молдове акцизы на сигареты будут расти на 10% ежегодно.

Проект налоговой политики предусматривает ежегодное повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов на 10% до 2029 года.

Наибольшее повышение коснётся жидкостей для электронных сигарет: акциз вырастет с 3 914 леев за литр в 2027 году до 4 736 леев в 2029 году, независимо от того, содержит ли вещество никотин или нет, пишет ipn.md

Для обычных сигарет минимальный обязательный акциз за тысячу штук постепенно увеличится с 1 755 леев до 2 123 леев в 2029 году. Эти же ставки будут применяться и к сигарам и сигаретам из листового табака.

Пользователи устройств с нагреваемым табаком также не избежат подорожания: налог вырастет с 1 599 леев в 2027 году до 1 935 леев в 2029 году. Кроме того, государство будет ежегодно повышать на 10% акциз на бензолы — топливо, используемое в зажигалках, где налог за тонну увеличится с 10 401 лея до 12 586 леев.

Повышение налогов происходит в условиях приведения национального законодательства к стандартам Европейского союза и также направлено на получение дополнительных доходов в бюджет.