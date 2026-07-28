В Румынии загорелась автоцистерна из Молдовы после ДТП.

Автоцистерна с регистрационными номерами Республики Молдова загорелась после серьезного дорожно-транспортного происшествия на трассе DN2A недалеко от города Хыршова в уезде Констанца.

После столкновения с сельскохозяйственной техникой цистерна вспыхнула, а румынские власти установили зону безопасности радиусом 800 метров, передает realitatea.md

Как сообщили в Инспекторате полиции уезда Констанца, авария произошла около 12:30. По предварительным данным, столкнулись автопоезд с молдавской регистрацией, состоящий из тягача и полуприцепа-цистерны, и экскаватор-погрузчик.

После удара автоцистерна загорелась. Пожар сопровождался густым дымом. Поскольку рядом с местом происшествия расположены две автозаправочные станции, власти оцепили территорию, чтобы исключить угрозу для участников дорожного движения и жителей близлежащих районов.

Водителя автоцистерны в сознании доставили в приемное отделение Клинической больницы скорой помощи имени Святого апостола Андрея в Констанце.

Информационный центр дорожной полиции Румынии (INFOTRAFIC) сообщил, что движение по трассе DN2A полностью перекрыто в обоих направлениях на выезде из Хыршовы в сторону Констанцы. Транспорт направляют по объездным маршрутам.

По данным Инспектората по чрезвычайным ситуациям «Добруджа», с учетом характера груза, перевозимого автоцистерной, была создана зона безопасности радиусом 800 метров. Ближайшие жилые дома находятся примерно в трех километрах от места аварии, поэтому непосредственной угрозы для населения в настоящее время нет.