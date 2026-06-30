В Молдове, Румынии и Украине раскрыта мошенническая сеть, связанная с инвестициями.

Власти Румынии, Республики Молдова и Украины ликвидировали сеть, подозреваемую в мошенничестве с инвестициями, в результате совместной операции 25 июня 2026 года. Было проведено 25 обысков: 8 в Румынии и 17 в Украине.

Операции также были направлены на колл-центры, используемые в деятельности группы. В операции, в которой участвовали прокуроры и сотрудники полиции трех государств, принимали участие организации EUROJUST и EUROPOL, пишет logos-pres.md

По данным следователей, группа действовала с 2023 года. Жертв обманом заставляли инвестировать на различных платформах криптовалюты или в акции известных компаний. Для убеждения использовали видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта (дипфейк), в которых появлялись известные деятели, рекламирующие онлайн-инвестиции.

Затем с заинтересованными лицами связывались операторы колл-центра, которые запрашивали внесение средств на неавторизованные торговые платформы. После перевода денег связь группы с ними прекращалась.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые действовали через два так называемых «колл-центра», расположенных на территории Украины. Следователи также указывают на то, что жертв побуждали устанавливать программы удаленного доступа на их личные устройства. Таким образом, подозреваемые получали доступ к банковским данным и приложениям интернет-банкинга.

На сегодняшний день власти установили личности 43 пострадавших, ущерб оценивается примерно в 12 млн молдавских леев. В результате обысков было изъято более 150 единиц ИТ-оборудования (компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны), более 157 000 евро наличными, дорогие часы и пневматическое ружье.